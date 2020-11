Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

media

sanitario

materie prime

immobiliare

petrolio

Poste Italiane

DiaSorin

Nexi

Recordati

Pirelli

Saipem

Leonardo

Fiat Chrysler

Tod's

Mediaset

GVS

Fincantieri

Maire Tecnimont

Saras

Credem

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -, dopo tre sedute di rialzi legate alla fiducia per il vaccino anti-Covid in arrivo, complice anche ilin tutto il mondo che preoccupa gli investitori.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,179. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1.867 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 41,38 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,69%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,84%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.scende dello 0,99%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,68%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,41%),(+1,43%) e(+1,31%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,80%),(-1,32%) e(-1,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,68%),(+2,67%),(+1,53%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,73%.Calo deciso per, che segna un -3,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Affonda, con un ribasso del 2,06%.del FTSE MidCap,(+9,33%),(+4,00%),(+2,99%) e(+2,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Crolla, con una flessione del 2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,11%.