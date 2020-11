Iveco, Hilse: dal bio-LNG all'idrogeno i trend di sviluppo della mobilità sostenibile

CNH Industrial

(Teleborsa) - "Sono orgoglioso di quanto fatto da diversi anni, soprattutto nel long-haul". Così, Brand President di, società del Gruppo, ha esordito nel corso di una tavola rotonda organizzata in occasione dell'arrivo della tappa romana del Blue Corridor Rally, evento che si tiene annualmente per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso del gas nei trasporti.Hilse ha parlato della, che Iveco ha introdotto per prima nei primi trasporti a lungo raggio, e che sta subendo un'accelerazione, soprattutto nell'era post-Covid. In parallelo si sviluppa il business dell', grazie anche alla partnership con l'americana Nikola, che è leader in questo settore.Il responsabile del marchio ha ricordato che l'azienda ha in corso delle discussioni con il governo tedesco, che sull'idrogeno ha deciso di investire 7 miliardi di euro, per fare della Germania un mercato leader in Europa."Stiamo studiandoed economicamente vantaggiose", ha affermato Hilse, ricordando che l'alimentazione LNG è "economicamente vantaggiosa" ed aggiungendo che nel long-haul la tendenza è passare dal LNG al bio-LNG. A Rimini - ha ricordato - abbiamo presentato di recente il primo camion bio-LNG, un Iveco S-Way NP.Il responsabile di Iveco ha poi ricordato l'importanza di creare un, quale necessario punto di partenza per lo sviluppo di una infrastruttura di rete.