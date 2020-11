Mercati europei deboli. Trimestrali sotto i riflettori

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con le trimestrali societarie sotto i riflettori. Dopo tre giorni di rally le Borse tirano il fiato, con i dubbi su tempi ed efficacia delmentre l'aumento dei casi e possibili nuovi lockdown preoccupa gli investitori.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,181. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,60%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.calo deciso per, che segna un -0,97%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,62%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,84% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+2,88%),(+1,46%) e(+1,02%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,70%),(-1,29%) e(-0,99%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,5%) nel giorno dei conti.In luce, con un ampio progresso dell'1,94%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,78%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,01%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,15%.Sensibili perdite per, in calo del 2,91%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,10%),(+5,15%),(+2,80%) e(+2,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,54%.In apnea, che arretra del 4,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,34%.