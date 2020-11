Poste, Del Fante: "Chiari segnali ripresa business. Confermata validità strategia"

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha evidenziato nel terzo trimestredel business, archiviando un utile netto di 353 milioni di euro (+10,3%), benché i nove mesi si siano chiusi con un utile in calo a 898 milioni."Nell'emergenza Covid, Poste Italiane ha rafforzato il suo tradizionale ruolo di porto sicuro per il risparmio degli italiani", ha affermato l'Amministrator delegatoin un'intervista al TG Poste, il nuovo telegiornale dell'azienda, mettendo il punto suidelle, che hannonegli ultimi nove mesi.Il manager ha ricordato che ilè cresciuto del 4,2%, al netto dei costi straordinari sostenuti per far fronte a questa emergenza imprevista, ed evidenzia un, specie se si considera che il 2019 è stato un anno record."Laconferma ladel nostro modello di business in tutti i segmenti", ha commentato Del Fante durante la conference call, aggiungendo "la nostra strategia si è rivelata corretta e ci ha aiutato a superare con successo questo sfidante momento", in vista dell'Deliver 2022 all'. "La strategia digitale del gruppo e l'efficace riorganizzazione aziendale sono importanti abilitatori nella realizzazione del nostro piano"."Siamo", ha assicurato l'Ad di Poste, segnando che la disciplina dei costi offre una maggiore flessibilità per affrontare eventuali difficoltà lato ricavi.