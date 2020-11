Spazio: Ariel alla scoperta degli esopianeti

(Teleborsa) - Dopo un periodo di studio preliminare diinizia a concretizzarsi la missione(Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey), selezionata nel 2018 e oggi ufficialmente adottata dallo Space Programme Committee dell’Nei prossimi mesi, l’ESA inviterà le aziende dela presentare proposte per la realizzazione del, con l’assegnazione del contratto industriale attesa per la prossima estate.Dedicata allointorno a stelle diverse dal Sole,? da giganti gassosi a pianeti di tipo nettuniano, super-Terre e pianeti terrestri ? nelle frequenze della luce visibile e dell’infrarosso. Sarà ldelle atmosfere planetarie, fornendo indizi fondamentali per comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione dei pianeti al di là del Sistema solare, inquadrare a pieno il ruolo del nostronel contesto cosmico, e affrontare i complessi quesiti riguardanti l’origine della vita nell’Universo.Ariel sarà lanciato con un, nella Guyana francese, e messo in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2), un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nella direzione