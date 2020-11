Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile la borsa di Wall Street che, dopo giorni di forti guadagni, archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.398 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Su di giri il(+2,31%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,41%),(+1,50%) e(+0,86%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,37%),(-0,88%) e(-0,84%).Al top tra i(+3,04%),(+2,63%),(+2,21%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,13%.In apnea, che arretra del 3,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,02%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,98%.Tra i(+8,40%),(+5,41%),(+5,09%) e(+5,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,61%.Affonda, con un ribasso del 6,26%.Crolla, con una flessione del 5,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 738K unità; preced. 751K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 82 punti; preced. 81,8 punti).