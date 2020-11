Wall Street avvia scambi in retromarcia

Dow Jones

Marriott International

(Teleborsa) -, in linea con l'intonazione debole delle borse europee . Il rally innescato dalla notizia dell'efficacia del vaccino di Pfizer sembra essersi esaurito ed il dollaro si è nuovamente deprezzato.Intanto, sono stati pubblicati alcuni importanti: lehanno evidenziato un calo superiore alle attese, mentre il dato dellha deluso, evidenziando una decelerazione dei prezzi a zero.A New York, l'indiceha aperto in calo dello 0,62%; sulla stessa linea l', che avvia la giornata sotto la parità a 3.558 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); in lieve ribasso l'(-0,3%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,59%),(-1,50%) e(-1,09%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,52%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,74%),(+1,65%),(+1,54%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,78%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,52%.Sensibili perdite per, in calo del 4,09%.In apnea, che arretra del 2,76%.