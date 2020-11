Wall Street prosegue in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in rosso, tornando a risentire delle incertezze provocate dalla pandemia, dopo il rally innescato dall'annuncio del vaccino di Pfizer. Ilche sta lasciando sul parterre l'1,13%; sulla stessa linea, l'perde l'1,04%, continuando la seduta a 3.536 punti. In lieve ribasso il(-0,36%); come pure, in ribasso l'(-0,9%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,90%),(-2,16%) e(-2,15%).Tra i(+1,41%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,84%.Affonda, con un ribasso del 2,71%.(+5,56%),(+1,31%),(+1,15%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,83%.Crolla, con una flessione del 5,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,81%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,57%.