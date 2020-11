ASPI, impatto Covid-19 sui risultati dei primi nove mesi del 2020

(Teleborsa) - Approvata dal consiglio di amministrazione di, riunitosi il 12 novembre 2020 sotto la presidenza di Giuliano Mari, l'informativa finanziaria al 30 settembre 2020 del Gruppo. Aspi chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi operativi pari a 2.297 milioni di euro, con un decremento di 819 milioni di euro (-26%) rispetto allo stesso periodo del 2019 (3,115 miliardi di euro). Risultati che – spiega Aspi in una nota – risentono dell'impatto della pandemia causata dal Covid-19, con ilin diminuzione del 26,6%.Ilè pari a 491 milioni di euro, in riduzione di 1.412 milioni di euro (- 1.199 milioni di euro su base omogenea) , a causa, oltre che degli effetti della pandemia, dei maggiori accantonamenti al Fondo per ripristino e sostituzione infrastrutture autostradali per 500 milioni di euro e al fondo rischi e oneri per 200 milioni di euro in relazione agli impegni assunti da Autostrade per l'Italia con l'invio dell'ultima proposta transattiva formulata al Governo.La perdita del periodo di pertinenza del Gruppo è pari a 292 milioni di euro, rispetto all'utile rilevato nei primi nove mesi del 2019 pari a 759 milioni di euro, con un decremento di 1.051 milioni di euro (- 906 milioni di euro su base omogenea). Gli investimenti operativi sono stati pari a 345 milioni di euro.Ilè di 540 milioni di euro, in diminuzione di 642 milioni di euro (- 692 milioni di euro su base omogenea).Al 30 settembre 2020 l'era pari a 8.388 milioni di euro, in calo di 4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019 (8.392 milioni di euro)."Proseguono – sottolinea la nota – le interlocuzioni con le istituzioni volte alla chiusura della procedura di presunto grave inadempimento, in particolar modo con riferimento all'approvazione del".