Brexit, per BoJo è tempo di scegliere

(Teleborsa) -avanti, masu questioni chiave,in primis, non ancoraContinuano a procedere ai negoziati fra governo britannico e UE sulle relazioni futureche comunque proseguirannonei prossimi giorni per cercare di scongiurare in extremis l'epilogo di unentro la fine del periodo di transizione fissata alLo ha ribadito ieri alla Camera dei Comuni il, che sovrintende al dossier per conto delprecisando che nei colloqui in corso questa settimana a Londra fra iguidati dae da lord"Ilresta impegnato a negoziare un accordo di lcapeggiato dacontinuerà a lavorare duro per trovare soluzioni che ovviamente rispettino in pieno la nostra riconquistata, ha aggiunto Gove, incalzato dalle contestazioni dell'opposizione (laburisti, indipendentisti scozzesi, liberaldemocratici) suidi un eventuale no deal, tanto più nel pieno dei contraccolpi dell'emergenza Covid., intanto,ha fissato per il 19 la data di un Consiglio Europeo che potrebbe rappresentare la scadenza limite per annunciare una svolta o un fallimento definitivo delle trattative, dati i tempi necessari alleI nodi da sciogliere restano quelli suinelle acque britanniche; sull'adeguamento normativo automatico a una serie di regole europee (che l'UE pretende. ma Londra rifiuta) su temi quali leo gli aiuti di Stato nell'ambito del cosiddettoa garanzia di una concorrenza leale; e sull'individuazione di un organo giudiziario o arbitrale neutro per la risoluzione diNel frattempo, si è aggiunta un'altra grana.Il suoentro la fine dell'anno. Il suo addio, di fatto, priverà il Premier di una, che ha esercitato un'enorme influenza su tutti gli aspetti della politica del Governo, dalla risposta pandemica alla Brexit alla riforma economica.Maaveva già perso un altromercoledì scorso è uscito di scena anche il direttore delle comunicazioni. Il segretario ai trasporti del Regno Unito Grantha minimizzato: "I consulenti vanno e vengono", ha detto in un'intervista a Sky News assicurando che il Governo ", inclusa la gestione della pandemia, piuttosto che su "chi è dentro e fuori".Intanto, sono in tanti a pensare che l’elezione dialla Casa Bianca influenzerà anche le trattative post Brexit, in corso, tra Londra e Bruxelles.Allo stato, infatti,non da poco. Se infatti Trump aveva più volte offerto il suo sostegno, al contrario, il nuovo inquilino della Casa Bianca è pronto a mettere un freno alle minacce di lasciare il tavolo negoziale senza un accordo.infatti, (che ha origini irlandesi) ha ribadito in più occasione che non potrà esserci nessun patto commerciale con Londra se la Brexit minaccerà la pace inraggiunta nel 1998.Tradotto: nessuna chance che, come avrebbe fatto invece il