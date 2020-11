Enea, al via progetto europeo di ricerca sulle comunità energetiche

(Teleborsa) - Analizzare le iniziative per costituire le comunità energetiche in base a potenzialità, fattori trainanti, barriere, aspetti legali e modelli di business più adatti al loro sviluppo. Questo l'obiettivo deldal, che vede la partecipazione di, tra cuiedper l'Italia e lanel ruolo di coordinatore."Nell'ambito di questo progetto – spiega– Enea mette a disposizione del partenariato le competenze tecnico-scientifiche per la progettazione delle comunità energetiche, oltre alla capacità di fare rete, a livello territoriale, per lo stretto rapporto con i diversi stakeholder coinvolti nel processo come decisori politici a livello nazionale e locale, operatori del mercato energetico, associazioni di categoria e del terzo settore e cittadini".Per l'Italia i due casi studio riguardano i territori della Regione Piemonte, come caso "modello", e quello della Regione Puglia, come caso in cui il percorso verso la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili è ancora in una fase poco avanzata. "COME RES – prosegue De Luca – è focalizzato su fotovoltaico, eolico onshore, sistemi di accumulo di comunità e soluzioni integrate e intende coinvolgere i soggetti interessati, come Comuni, condomini, famiglie o cooperative, nel rispetto del principio di autoconsumo e autosufficienza energetica".I partecipanti al progetto – sottolinea Enea in una nota – si occuperanno anche di monitorare a livello nazionale il processo di recepimento dellache dal 2018 regolamenta diritti e doveri delle comunità energetiche, con particolare attenzione al sistema di incentivazione. "Tutti gli Stati Ue – conclude De Luca – sono obbligati a recepire il quadro normativo entro giugno 2021. Anche per questo i partner di COME RES seguiranno l'attuazione del nuovo quadro giuridico europeo nei rispettivi Paesi, fornendo supporto alle autorità nazionali, regionali e locali".