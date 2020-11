Enel, prosegue riorganizzazione attività rinnovabili in Centro e Sud America

Enel

(Teleborsa) -informa che il CdA della controllata quotata cilena Enel Américas ha convocato per il 18 dicembre 2020 l’Assemblea straordinaria degli azionisti per illustrare la complessiva operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare in Enel Américas le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (ad esclusione del Cile), e per adottare le deliberazioni funzionali alla relativa realizzazione.L'operazione - spiega una nota - coerente con gli obiettivi strategici di Enel, intende conseguire un'ulteriore semplificazione societaria del Gruppo e allineare la struttura del business di Enel Américas al resto del Gruppo.In particolare, lin merito ai seguenti profili dell’indicata operazione:– società cilena controllata da Enel, che a seguito della conclusione di talune operazioni deterrà le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) – tramite fusione per incorporazione di EGP Américas in Enel Américas, con conseguente aumento del capitale di Enel Américas a servizio della fusione. Per tale fusione il CdA di Enel Américas propone unpari a 0,43 azioni di Enel Américas per ogni azione di EGP Américas, oppure qualunque altro rapporto che possa determinare l’Assemblea, purché compreso in una fascia tra 0,41 e 0,45 azioni di Enel Américas per ogni azione di EGP Américas. La fusione dovrà essere approvata, in conformità alla normativa cilena di riferimento, quale operazione con parti correlate; la, al fine di rimuovere i limiti che attualmente non permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% delle azioni con diritto di voto. Tale modifica si rende necessaria in conseguenza della fusione, comportando quest’ultima un incremento della partecipazione posseduta da Enel in Enel Américas oltre la soglia su indicata.