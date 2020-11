Fideuram, record di massa amministrata nonostante il Covid

(Teleborsa) - Alla fine di settembre 2020 ledalhanno raggiunto quota, in aumento di 1,1 miliardi rispetto al 31 dicembre 2019 (242,7 miliardi di euro), raggiungendo il livello. Il risultato è stato reso possibile anche grazie aglinei primi nove mesi del 2020. Nonostante l'emergenza sanitaria, la raccolta netta è stata in crescita dell’11% rispetto ai primi nove mesi dell'anno scorso (7,3 miliardi di euro).L'analisi per aggregati mostra che la, pari a oltre 2,5 miliardi di euro, ha registrato un forte incremento (+158%) rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno in cui si era attestata al di sotto di 1 miliardo di euro. In totale, il risparmio gestito vale 164,5 miliardi di euro, pari a oltre il 67% delle masse amministrate. La componente di, positiva per 5,6 miliardi di euro, ha mostrato una flessione di circa 0,7 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2019. L’si è attestato a 623 milioni di euro, in contenuta flessione (-5%) rispetto ai primi nove mesi del 2019 principalmente a seguito di un aumento delle rettifiche di valore nette su crediti e delle imposte sul reddito."Abbiamo affrontato i primi nove mesi dell’anno in un contesto di emergenza sanitaria senza precedenti – ha dichiaratoe Direttore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – L’incertezza socioeconomica che ne è derivata ha". "Nonostante il periodo complesso, stiamo continuando un importante processo di rafforzamento e riposizionamento delle attività, in Italia e all’estero, per servire sempre meglio i nostri clienti. Siamo certi che l’acquisizione della partecipazione di maggioranza in REYL & Cie SA e l’arrivo dei colleghi di Ubi Private e di IWBank porteranno ancor maggiore valore alla nostra Divisione", ha aggiunto.Al 30 settembre 2020 la struttura distributiva del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si avvaleva dicon un. I, di 443 milioni di euro, hanno registrato una diminuzione di 5 milioni (-1%) nei primi nove mesi del 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Le spese del personale, pari a 255 milioni di euro, si sono ridotte di 8 milioni per l’accentramento di alcune funzioni di controllo presso Intesa Sanpaolo dal settembre 2019.