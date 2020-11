Gas, EIA: crescita a sorpresa degli stoccaggi settimanali in USA

(Teleborsa) - In aumento gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l', divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 6 novembre 2020, sono risultati in crescita di appena 8 BCF (billion cubic feet).. La settimana prima si era registrato un incremento di 36 BCF.Lesi sono dunque portate a 3.927 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 5,3% rispetto ad un anno fa (quando erano pari a 3.731 BCF) ed in crescita del 4,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni (3.75 BCF).