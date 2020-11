In rialzo Milano e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee, con il sentiment degli operatori sostenuto dalle politiche monetarie e fiscali accomodanti, mentre i numeri sulla pandemia continuano a destare preoccupazione.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,182. L', in aumento (+0,72%), raggiunge 1.890,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,07%, scendendo fino a 40,27 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,63%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, pensosa, con un calo frazionale dello 0,36%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%., che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.765 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,98%),(+1,49%) e(+1,47%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,87%),(-0,90%) e(-0,69%).di Milano, troviamo(+4,50%),(+4,38%),(+3,77%) e(+3,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,87%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,28%.di Milano,(+12,53%),(+6,85%),(+6,39%) e(+6,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,25%.Sensibili perdite per, in calo del 2,92%.In apnea, che arretra del 2,55%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,41%.