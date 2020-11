L'Università LUISS affida a Wellnet il restyling della propria piattaforma digitale

(Teleborsa) - La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli () diha affidato ail. La società controllata dalsi occuperà di migliorare i, per renderli più moderni, fruibili, smart e orientati all'utente.Il progetto si basa su un, che punta ad aiutare gli utenti a creare, gestire e modificare in piena autonomia e facilità i contenuti del sito web, a cui hanno accesso gli oltredell'Università LUISS. E' previsto anche lo sviluppo di nuovi layout per singoli siti dipartimentali (Dipartimento di Impresa e Management, Economia e Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche), la migrazione e il rinnovamento dei contenuti delle vecchie piattaforme.Particolare attenzione sarà posta alla progettazione di, al rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali e appunto, alla sicurezza del portale, per evitare tentativi di accesso non autorizzato e modifiche dei contenuti. Contestualmente agli, l'utilizzo di Drupal permette di sviluppare moduli customizzati, che consentono l'integrazione dei contenuti didattici dal, Consorzio Interuniversitario di cui Luiss fa parte, che verranno distribuiti attraverso la piattaforma agli studenti e utenti del portale. Il rilascio finale è previsto in vari step,, per concludersi a gennaio 2021.