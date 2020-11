Limita le perdite Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,53%, arrestando la serie di otto rialzi consecutivi, avviata il 2 di questo mese; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,26%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,24%; in rialzo(+0,74%).Sulla parità(-0,15%); come pure, pressoché invariato(-0,15%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,26%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso 4,4%; preced. -7,9%).