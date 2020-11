MEF, nuova emissione di Btp in dollari

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia ha avviato le procedure per le. Il MEF ha infatti reso noto di aver affidato a Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE il mandato per organizzare una Global Investor Call alle ore 15:30 LND/ 10:30 NY per il giorno 12 novembre, a cui potrà seguire una serie di call bilaterali con gli investitori.Per ora il Tesoro dice di aver già fissato una, ma potrebbe essercene anche una a, in relazione alle condizioni di mercato.I dettagli tecnici sono specificati dallo stesso MEF: l’emissione sarà ined è prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto daL’anno scorso l’Italia era tornata a immettere titoli di Stato in dollari dopo 9 anni e aveva incassatocontro. Al momento del lancio sul mercato di titoli di Stato in dollari, il ministero aveva reso noti i rendimenti lordi delle tre tipologie di Btp: 2,4% per i titoli a 5 anni, 2,9% per il quelli di durata di 10 anni, 4% per il trentennale.