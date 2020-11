Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

servizi finanziari

tecnologia

assicurativo

immobiliare

sanitario

telecomunicazioni

Poste Italiane

BPER

Pirelli

CNH Industrial

Atlantia

Amplifon

Inwit

Italgas

Datalogic

Ferragamo

doValue

Tinexta

Carel Industries

De' Longhi

Zignago Vetro

MARR

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento dell', che sale a 1.884,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,49 dollari per barile, con un ribasso dell'1,53%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +117 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,62%.piatta, che tiene la parità, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,27%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.691 punti.Leggermente positivo il(+0,4%); in frazionale calo il(-0,22%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,37%),(+1,27%) e(+1,14%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,39%),(-0,98%) e(-0,45%).di Milano, troviamo(+2,70%),(+2,60%),(+2,30%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,66%),(+5,74%),(+5,59%) e(+4,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,99%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,97%.scende dell'1,91%.