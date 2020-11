Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. L'è sostanzialmente stabile su 1.879,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,74 dollari per barile, con un calo dello 0,92%.Si riduce di poco lo, che si porta a +117 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,42%,è stabile, riportando un moderato -0,2%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,46%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 20.886 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.701 punti.Guadagni frazionali per il(+0,36%); in lieve ribasso il(-0,29%).(+1,48%),(+1,33%) e(+1,10%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-1,45%),(-1,38%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, su di giri(+3,14%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,32%.Effervescente, con un progresso del 2,31%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,18%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Crolla, con una flessione del 2,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,88%),(+4,64%),(+4,51%) e(+4,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,5%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 0%; preced. 0%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,4%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,2%)11:00: PIL, annuale (atteso -4,3%; preced. -14,8%).