Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo il calo della vigilia. Il sentiment degli investitori dal un lato viene sostenuto dall'onda lunga della notizia sul vaccino anti-Covid di Pfizer e BioNTech, mentre dall'altro viene condizionato dal continuo aumento dei contagi.Intanto, si attende nel pomeriggio il dato sulla, mentre è già stata pubblicata la statistica sui prezzi alla produzione che ha evidenziato una, nel mese di ottobre.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,58%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.560 punti. Poco sopra la parità il(+0,52%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,24%),(+1,18%) e(+1,15%).Tra i(+6,50%),(+2,75%),(+1,44%) e(+1,39%).Tra idel Nasdaq 100,(+6,50%),(+4,58%),(+2,95%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,07%.