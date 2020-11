Veicoli commerciali, UNRAE: mercato recupera a ottobre ma bilancio 10 mesi resta pesante

(Teleborsa) - Dopo la, in calo del 36%, le consegne rimandate durante ilhanno portato il mercato dei veicoli commerciali al segno positivo, con un:+9,6%. Tuttavia - spiega il- nel consolidato dei 10 mesi la flessione rimane molto pesante.Per il mese di ottobre, le stime elaborate dall’Associazione delle Case automobilistiche estere, evidenziano immatricolazioni pari a 18.850 autocarri con ptt fino a 3,5t, rispetto ai 17.201 dello stesso periodo 2019., segnando una pesante contrazione del 18,3% a 124.330 unità complessivamente immatricolate (152.100 nel gennaio-ottobre 2019).per la parte finale dell’anno - afferma-. Il mercato dei veicoli commerciali dovrebbe, infatti, registrare a fine 2020 un forte calo del 14%, con immatricolazioni tra le 160.000 e le 165.000 unità. Unin questi ultimi mesi oltre che sul quadro economico anche sugli investimenti in beni strumentali quali i veicoli commerciali"."Considerato, inoltre - conclude il Presidente - che la Commissione Europea sta portando avanti le procedure di infrazione verso l’Italia per il superamento dei limiti delle emissioni di PM10,, che per vocazione e destinazione sono molto utilizzati nelle aree urbane. Parco circolante che conta ancora un 47% di veicoli molto anziani, rispondenti alle direttive di emissione ante Euro 4 e che, ai ritmi attuali, ci vorrebbero 12 anni per sostituirli tutti.”Sotto il profilo delle, peggiora l'andamento delche nei 9 mesi perde il 45% delle immatricolazioni, scendendo al 3,5% di quota di mercato. Anche ilprosegue il trend di forte ridimensionamento, dimezzando la rappresentatività all’1,2%; ilflette del 21,7% recuperando qualche decimale e sfiorando l’89% del totale mercato, in contrazione anche ilche si ferma al 3,1%. In forte accelerazione le immatricolazioni diche arrivano a rappresentare il 2,7% del mercato (era lo 0,2% un anno fa). Flettono del 19% i, che recuperano un decimale, allo 0,7% di quota sul totale.In leggera crescita (+0,5%) le emissioni medie di CO2 dei veicoli con ptt fino a 3,5t che nei primi 9 mesi dell’anno raggiungono i 163,2 g/km rispetto ai 162,4 del gennaio-settembre 2019.