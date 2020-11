Menarini: da EMA parere positivo a farmaco per tumore sangue

(Teleborsa) - Ilha annunciato oggi che ildell'ha adottato un parere positivo per(tagraxofusp) come monoterapia per ildi prima linea di pazienti adultida, una neoplasia ematologica aggressiva con prognosi severa. L'opinione positiva del CHMP si basa sul più ampio studio prospettico mai condotto in pazienti con BPDCN naïve al trattamento o precedentemente trattati.L'opinione del CHMP sarà ora esaminata dalla, che ha l'autorità di concedere una autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali per uso umano valida in tutta l'Unione Europea (UE). Se approvato, ELZONRISe la prima terapia mirata contro il CD123 disponibile nell'UE, in risposta ad un importante bisogno terapeutico."L'opinione positiva di oggi del CHMP rappresenta una pietra miliare fondamentale per i pazienti che soffrono di BPDCN e per le loro famiglie e dimostra il nostro forte impegno per migliorare la vita delle persone colpite da tumori difficili da trattare" ha commentato. "La BPDCN è una patologia rara e aggressiva per la quale attualmente non ci sono opzioni terapeutiche approvate nell'UE. Per questa ragione, siamo particolarmente entusiasti di avere fatto un passo avanti nel rendere ELZONRIS disponibile ai pazienti affetti da BPDCN".ELZONRIS è una terapia mirata che agisce in maniera selettiva sul CD123, inizialmente lanciata negli Stati Uniti da Stemline Therapeutics, ora parte del Gruppo Menarini. In base ai termini dell'acquisizione, glihanno ricevuto unche darà diritto a ciascun azionista di ricevere unal verificarsi della prima vendita di ELZONRIS in uno dei paesi EU5 previa approvazione da parte della Commissione Europea.ELZONRIS è stato approvato nel 2018 dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, dove è attualmente disponibile per il trattamento di pazienti adulti e pazienti pediatrici, di età pari o superiore a due anni, affetti da BPDCN.