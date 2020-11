Coronavirus: effetto weekend, giù i contagi ma resta alto il numero di vittime

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia. Si conferma quindi l'effetto weekend anche questa settimana con il numero dianalizzati che è sceso nettamente durante il fine settimana (oggi 152mila, ieri 195mila mentre venerdì era stato raggiunto il record di 254mila) ma ilresta stabile intorno al 17% (oggi 17,91%, ieri 17,40%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sale così aAnche oggi resta alto il numero di vittime,, che porta il conteggio totale ada inizio pandemia. Quanto all'affollamento degli ospedali, lehanno accolto 70 pazienti in più rispetto a ieri (3.492 totali), mentre per quel che riguarda icon sintomi il numero complessivo sale a 32.536 (+489 rispetto a ieri).Le Regioni con più nuovi casi sono la(4.128) e la(4.079), seguite da(3.476),(2.547),(2.433) e(2.407). Sopra i mille casi anche(1.996),(1.461) e(1.044).