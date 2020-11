Edilizia, De Micheli: "Crescono occupati e ore di lavoro grazie a sblocco opere"

(Teleborsa) - "La crescita degli occupati e delle ore di lavoro nell'edilizia è il frutto di scelte precise: quella di non chiudere i cantieri grazie ai protocolli di sicurezza contro il Covid e l'accelerazione impressa nello sblocco di importanti opere pubbliche". È quanto afferma ilcommentando i numeri registrati dallenei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 che, rispetto al 2019, indicano undeie della"Sono numeri incoraggianti che confermano – sottolinea De Micheli – quello che abbiamo sempre sostenuto: i cantieri nel nostro Paese non si sono fermati anche nella fase più critica dell'emergenza Covid, attraverso l'applicazione dellecostruite insieme al sindacato e alle associazioni datoriali. Dobbiamo ringraziare tutti i lavoratori per la fiducia riposta nelle regole previste dal protocollo e per la loro puntuale applicazione. In questi mesi sul versante pubblico non abbiamo sbloccato soltanto importanti, ma abbiamo dato anche la possibilità di accelerare gli appalti sul territorio. Occorre proseguire su questa strada conciliando l'attuazione rigorosa delle misure di prevenzione e anticontagio, con l'esigenza di trasformare in cantieri le ingenti risorse già stanziate".Per dare una spinta ulteriore al settore edile e delle costruzioni il ministro ha annunciato l'arrivo delmesso a punto per i prossimi 15 anni. "Nel piano – ha concluso De Micheli – abbiamo inserito ilche mette a disposizione dei comuni con più di 60mila abitantie per dare una risposta concreta alla domanda di alloggi sociali del nostro Paese".