Eni, Descalzi: "Impegno su transizione su tre livelli: culturale, tecnologico, produttivo"

Eni

(Teleborsa) -sta giocando uned investe vari aspetti:. Lo ha affermato il Ceo di Eni,, in un intervento all', in un ciclo di eventi con le società sul tema della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19."Noi stiamo portando avanti transizione in tutti questi aspetti", ha spiegato Descalzi, aggiungendo che laha trovato il mondo impreparato dal punto di vistaad affrontare la transizione energetica associata al cambiamento climatico ed ha fatto coppia con altre problematiche relative allaDescalzi ha fatto cenno anche allefra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo ed alin modo evidente. Il Ceo del Gruppo è tornato quindi a porre l'accento sul profili dia tutti i livelli - paesi, istituzioni, industrie - e sull'nel portare avanti il cambiamento, ricordando che nonostante l'accordo di Parigi le emissioni di CO2 sono aumentate.Per l'Eni - ha ricordato - la transizione è iniziata sei anni fa, cambiando innanzitutto la, ovvero con la transizione all'interno dell'azienda, poi la, attraverso l'incorporazione nelle strategie dei, infine ilche ha portato adin nuove tecnologie negli ultimi 5 anni, specie nelle aree ad elevata impronta carbonuica, come la chimica e le raffinerie. Descalzi ha spiegato che è vengono sviluppati circa 7.800 brevetti, è stato aumentato il numero dei ricercatori a 1.500, sono stati aperti 7 centri di ricerca in Italia e vi sono interazioni con più di 70 università e cntri di ricerca, per raggiungere un time-to-market sempre più breve.