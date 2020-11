L’aeroporto di Torino e i conti della pandemia

(Teleborsa) -, Amministratore delegato di, la società che gestisce l'aeroporto di Torino, riprende ilin cui versano gli aeroporti e fotografa, in intervenuto sulle pagine economiche del Corriere della Sera, la situazione dello scalo, il cui impatto economico annuo sul territorio è pari a 1,36 miliardi di euro e genera oltre 22 mila posti di lavoro, includendo i lavoratori diretti, gli indiretti e tutti quelli che nell'indotto gravitano attorno all'attività aeroportuale.Andorno sottolinea ciò che, l’associazione dei gestori aeroportuali italiani, ha evidenziato nel corso degli ultimi mesi . L’a.d. di SAGAT ricorda che "gli aeroporti sono iattraverso cui si realizza la competitività di un territorio, in termini di attrattività economica e nell'ottica di un suo sviluppo turistico. Glicostituiscono l'elemento indispensabile affinché tali infrastrutture possano svolgere in modo adeguato il proprio ruolo"."La nostra – continua - è una società privata che gestisce un'infrastruttura strategica in concessione pubblica: siamo vincolati da questa concessione a realizzare investimenti pluriennali”. Si tratta di, che mette in relazione passeggeri, compagnie aeree e territori".