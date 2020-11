Legge Bilancio, Misiani: architettura iniziale confermata

(Teleborsa) - "del testo inziale rimane assolutamente confermata, sia nei numeri che nell". Lo ha detto il Vice Ministro all'Economia,, a Rainews24 parlando della prossimasul tavolo del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere iniziato da pochi minuti.Misiani ha confermato che il Governo sta lavorando per una conferma delutilizzando iche arriveranno dal Recovery Plan."Stiamo lavorando per un prolungamento di questa misura - ha detto -. Lo decideremo nell'ambito del Piano nazionale per laE' una misura molto impegnativa per la"Io credo che saremo tra i primia presentare ilnei primi giorni del 2021. Una prima bozza è stata già consegnata alla Commissione europea ed è già in corso unaParlando della vertenza dei sindacati della Pubblica Amministrazione che minacciano lolamentandosu assunzioni e rinnovo del: "Dialogheremo con iper trovare uncome abbiamo sempre fatto in questi mesi".