Leonardo, primo posto settore Aerospace dei Dow Jones Sustainability Indices

Leonardo

(Teleborsa) -si posiziona aldel settore Aerospace & Defence nei(DJSI) per il secondo anno consecutivo. L'azienda italiana, tra le prime dieci al mondo nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza,negli indici che valutano le performance finanziarie delle compagnie mondiali che seguono principi sostenibili."Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei DJSI - ha commenta l’– è per noi una ulteriore conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Ci impegniamo per contribuire ad un progresso sostenibile in un mondo più sicuro. Una ambizione che è alla base di, il piano strategico di lungo termine che punta sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze per sviluppare nuove opportunità di business e accelerare nella direzione dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite".L'impegno di Leonardo per la sostenibilità è applicato anche nei suoi processi quotidiani: viene risparmiato il 10-15% die il 20% di emissioni grazie all’utilizzo della, mentre nel 2019 sono state evitate 47.000 tonnellate digrazie aidei piloti di elicotteri e aerei."Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto - ha sottolineato il- che si aggiunge alla recente, confermando il nostro ruolo di primo piano e il nostro impegno a livello globale in materia di sostenibilità. Un riconoscimento frutto di una governance sempre più orientata al successo sostenibile e alla creazione di valore a lungo termine". Un impegno nel Global Compact che Leonardo ha rafforzato anche entrando a far parte della CFO, istituita a fine 2019. Grazie all'impegno della Taskforce e alla firma dei CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance, Leonardo contribuirà alla creazione di un modello finanziario sostenibile per la prosperità di aziende e comunità.