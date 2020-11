Manovra, in bozza anche la proroga fino al 2022 degli sconti fiscali per le imprese del Mezzogiorno

(Teleborsa) - Mentre ilè ancora riunito, emergono dall'ultimaresa nota alcune novità sulla manovra che si sta discutendo a Palazzo Chigi.Tra le misure che saranno contenute nella legge di Bilancio dovrebbe essere infatti inserito anche una proroga fino alper ilper gli investimenti alcon una dotazione che sale dall'attuale miliardo di euro a circa 2,1 miliardi per il biennio 2021-2022.Lo sconto fiscale per gli investimenti in attività di, "anche in materia di Covid-19" riguarderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nella norma verrebbe confermato l'aumento delledel credito d'imposta introdotto dal decreto Rilancio che le aveva portate dal 12% al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie e al 45% per le piccole.Nell'ultima bozza inserito anche il provvedimento che stabilisce che nella"la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie", con l'istituzione di una sezione speciale dell'albo dei medici dedicato ai professionisti che conosco solo lae che potranno operare "esclusivamente" nel territorio della Provincia Autonoma.Infine, la legge di Bilancio in discussione apre per l'la possibilità, mediante concorso pubblico "per titoli ed esami", di assumere a tempo "indeterminato"in più nel biennio 2021-2022 con l'obiettivo di presidiare le attività medico-legali in materia assistenziale (come compiti di verifica in materia di invalidità civile, cecità e sordità civili, sordocecità, handicap e disabilità). A disposizione dell'Istituto di previdenza un fondo di 6,6 milioni di euro per il 2021 e di 26,4 milioni di euro a partire dal 2022.