Sciuker Frames, nuovo contratto per controllata Sciuker Ecospace

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Sciuker Ecospace, controllata di, ha firmato un nuovo contratto di appalto dal, offrendo pertanto la possibilità ai committenti di non sostenere alcun esborso per l’esecuzione dei lavori di un altro complesso residenziale.Sciuker Frames stima che la contribuzione al fatturato di Gruppo per l'esercizio 2020 derivante dal backlog della controllata sia pari a circa 7 milioni di euro che corrispondono alla parte in corso di realizzazione degli interventi di riqualificazione aggiudicati e avviati.Il backlog della controllata Sciuker Ecospace si attesta a circa 18 milioni di euro pari al 92% del target di acquisito previsto per il 2020 e stimato pari a circa 20 milioni.