Sostenibilità, Prysmian si conferma con punteggio migliorato nell'indice Dow Jones

(Teleborsa) -, società del settore dei sistemi di cavi per energia e telecomunicazioni, si conferma con punteggio in miglioramento, a 86 punti dagli 84 punti del 2019, nell', secondo il risultato della. Prysmian Group – si legge in una nota – e` l'unica societa` produttrice di cavi inclusa nell'indice di sostenibilita` piu` riconosciuto a livello globale, che copre oltre 3.400 aziende."Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato – ha commentato– in quanto riconosce il nostro impegno nel migliorare costantemente la sostenibilita` delle nostre operations, della nostra supply chain e organizzazione. La sostenibilita` e` inoltre integrata come parte fondamentale della nostra strategia di crescita aziendale. Siamo fortemente impegnati a sostenere la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nonche´ verso un mondo digitalizzato e decarbonizzato, mettendo a disposizione i cavi piu` avanzati e la tecnologia in fibra ottica per le reti elettriche e le telecomunicazioni".Prysmian ha ottenuto i massimi risultati nell'dove e` stato mantenuto il punteggio dello scorso anno, nell', nele nelladove, invece, il punteggio e` migliorato.Centrale nella– sottolinea la nota – l'innovazione di prodotto a basse emissioni di carbonio per la transizione energetica e la digitalizzazione. "Innovazioni comeil primo cavo totalmente riciclabile a prestazioni elevate e affidabili, – spiega la società – possono contribuire allo sviluppo di reti elettriche piu` performanti e sostenibili. La tecnologia del cavo P Laser HVDC e` stata scelta per lo sviluppo dei corridoi tedeschi, una pietra miliare della transizione energetica. Prysmian e` inoltre impegnata nell'innovazione sostenibile nel campo della fibra ottica e dei cavi per reti di telecomunicazioni, come dimostrato dal recenteutilizzata in un progetto pilota dall'operatore di telecomunicazioni olandese KPN".Nel 2020 Prysmian Group e` entrata a far parte della business community internazionale dei, un forum dove le aziende condividono le proprie idee ed esperienze nella risposta ai cambiamenti climatici, ospitato sul sito web di Bloomberg e 50 Climate Leader Hub.