Tokyo in rally festeggia crescita in Giappone

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Borse asiatiche toniche in avvio di settimana, forti dell'annuncio della firma durante il fine settimana di unRcep (Regional Comprehensive Economic Partnership) che include leinsieme a Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia,Chiusura in forte rialzo anche per la Borsa di, con il, che mette a segno un guadagno del 2,05%, festeggiando la crescita dell'economia in Giappone . Sulla stessa linea,avanza in maniera frazionale, arrivando allo 0,41%.In moderato rialzo(+0,54%); con analoga direzione, in netto miglioramento(+1,79%).Sopra la parità(+0,45%); buona la prestazione di(+1,18%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,27%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,13%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,27%.