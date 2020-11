Borse asiatiche in moderato rialzo seguono trend mercati USA

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che ha raggiunto nuovi record storici , dopo l'annuncio dell' efficacia del vaccino di Moderna Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,42%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,39%. Incerta la borsa diche lima una piccola frazione di punto (-0,15%).Più incerte le borse cinesi, conche ha ceduto lo 0,21% eche chiude la giornata in calo dello 0,85%. Meglio fache recupera lo 0,30%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare senza direzione(+0,04%); positive le piazze di(+0,32%),(+1,17%),(+0,893%) e(+1,22%).Guadagni frazionali per(+0,43%); stabile(+0,16%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,29%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,29%.