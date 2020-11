Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Atlantia

DiaSorin

Unipol

Poste Italiane

Hera

Amplifon

Recordati

Leonardo

El.En

Brunello Cucinelli

Tod's

De' Longhi

Avio

Technogym

Autogrill

Tinexta

(Teleborsa) -, mentre le altre, dopo il rally messo a segno ieri sulla scia dei risultati del vaccino di Moderna . Pesa il veto posto da alcuni Paesi al Bilancio europeo , che rischia di ritardare ancora il Recovery Fund.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,187. Invariato lo, che si posiziona a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%.è stabile, riportando un moderato -0,03%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,06%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 21.383 punti.di Milano figurano(+2,73%),(+1,62%),(+1,47%) e(+1,07%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,54%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,34%),(+3,67%),(+3,23%) e(+2,75%).Le più forti vendite su, che cede il 18,76% dopo lo stop alla missione Vega VV17.Lettera su, che registra un importante calo del 3,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.