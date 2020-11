Chevrolet Bolt EV, maxi-richiamo per problemi alle batterie

General Motors

(Teleborsa) - Dopo, di cui tre solo nel mese di ottobre, che hanno visto svilupparsiha ordinato il, di cui 50.932 solo negli Stati Uniti. Il gruppo statunitense non è ancora sicuro di cosa abbia causato esattamente gli incendi, ma ha trovato somiglianze nei cinque incidenti, inclusa la quantità di carica della batteria e che le celle utilizzate in queste batterie sono state tutte prodotte in unoIl richiamo riguarda le Chevrolet Bolt Eed equipaggiate con. I modelli 2020 non sono compresi perché le celle delle loro batterie sono prodotte diversamente. GM ha annunciato che la soluzione nel breve periodo è quella di creare undelle vetturee che sarà installato dalla prossima settimana, mentre cercherà di far luce sulle motivazioni del malfunzionamento.Il richiamo di General Motors si sovrappone all'inchiesta della, che stava studiando gli incendi, tutti suma caratterizzati da batterie al massimo della carica o vicine a quel livello.