Daimler, cambio al vertice nello stabilimento di Düsseldorf

Daimler

(Teleborsa) - Saràad assumere ladellaa partire dal 1° gennaio 2021. Lo annuncia la, aggiungendo che Hellmann succederà ad Armin Willy, che dal 2016 guidava lo stabilimento dove si produce lo, il furgone a marchio Mercedes-Benz molto impiegato come veicolo commerciale.Michael Hellmann era, dal 2017, a capo dinel sito di produzione di autovetture Daimler-Benz di, dopo essere stato responsabile di rianificazione della produzione nello stabilimento di Brema, dove è stato responsabile di una serie di diversi settori dedicati al montaggio e alla logistica."Stiamo attraversando una fase di trasformazione globale e siamo molto lieti d’aver convinto Michael Hellmann a supportarci in questo lavoro. Trarremo grande vantaggio dalla sua esperienza nella gestione della produzione in un contesto internazionale e nella cooperazione tra diversi stabilimenti", ha affermatoResponsabile di Mercedes-Benz Vans.