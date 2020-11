doValue, accordo con Bain per portafoglio crediti in sofferenza a Cipro

doValue

(Teleborsa) -annuncia la firma di un, uno dei principali investitori internazionalispecializzati nel settore dei crediti, per la gestione in esclusiva di unper un valore complessivo di circadi euro.Il portafoglio, noto come, è stato originato daed è composto principalmente dadi tipologia, relativi a oltre 2.000 debitori.doValue, attraverso la branch locale, svolgerà tutte ledi asset NPL (crediti in sofferenza) e REO (aste giudiziali immobili), inclusi i processi preparatori e di onboarding.Con questo accordo, ildei nuoviottenuti nel 2020 da doValue in Europa meridionale raggiunge circa, raggiungendo in anticipo l’obiettivo preCOVID per l’intero anno 2020, stimato tra 9 e 11 miliardi di euro, e confermando le buone prospettive del mercato del servicing di crediti e asset real estate.