Gualtieri, Italia e Europa insieme: oggi altri 6,5 miliardi SURE

(Teleborsa) - "Oggi l'Italia riceve da @EU_Commission unadel programmadel valore disono impegnate al massimo per proteggere ie aiutare le. Così il Ministro dell'Economia,, postando, sul suo profilo twitter, undella Presidente della Commissione UE.Nel suo postannunciava: "sono lieta di annunciare che oggi l'Italia riceverà altrisotto forma di prestiti a titolo di Sure. Sure finanzia i regimi di disoccupazione parziale durante la pandemia e contribuirà a tutelare i posti di lavoro. Altri fondi arriveranno presto.