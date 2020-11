Imprese, CNA: "Cancellare le regole sul default aziendale"

(Teleborsa) - Le nuove, in vigore dal primo gennaio 2021, che decreteranno lo stato di insolvenza per chiunque sia inadempiente nei confronti delle banche per più di 90 giorni anche per importi irrisori, mettono a rischio la tenuta delle imprese. Questo l'che sottolinea come sianoRegole europee pensate per prevenire i rischi patrimoniali del sistema bancario che, per la Cna, "finiscono per diventare una vera spada di Damocle per artigiani, imprese, famiglie e le stesse banche".Dalla Cna arriva dunque lae dellache regola la valutazione del merito creditizio secondo meccanismi, definiti dalla Confederazione "tanto rigidi e sproporzionati per i crediti di importo minore quanto inadeguati all'attuale fase di profonda recessione scatenata dalla pandemia".Allo scopo di alleviare la pesante situazione finanziaria delle imprese la Cna lancia un"per trovare soluzioni a livello europeo che non vanifichino lae il potenziamento delprevisti nel disegno di legge di bilancio".