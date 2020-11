Invito all'acquisto per Acea

multiutility capitolina

FTSE Italia All-Share

Acea

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembreSostanzialmente invariata la seduta per la, tra i componenti del, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori sudisposti all'ai prezzi correnti pari a 17,86 Euro, con stop loss stimato a quota 16,36 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)