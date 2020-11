MEF, collocati 3 miliardi di bond quinquennali in dollari

(Teleborsa) - Ilcomunica i risultati dell’emissione del nuovo bond formato SEC-Registered Global in dollari USA. Il titolo ha scadenza 17 febbraio 2026, godimento 24 novembre 2020 e tasso cedolare 1,25%, pagato in due semestralità (prima cedola corta).L’importo emesso è pari a 3 miliardi di dollari. Il titolo è collocato al prezzo di 99,638% corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 1,322% in dollari USA.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.