Nuova Alitalia al decollo: completati tutti gli adempimenti formali

(Teleborsa) - Con l', effettuata lunedì 16 novembre alla Camera di Commercio, sono statiper la piena operatività della newco pubblica "" che dovrà rilanciare la Compagnia tricolore.Dalla visura risulta, come data costitutiva, l'11 novembre, giusto alla vigilia della prima riunione del CdA del 12 scorso, che ha convocato la prima Assemblea per venerdì 20 novembre e valutato il piano di lavoro e deleghe dei vertici. In cabina, ile l'; importante ruolo anche per il Presidente del Collegio sindacale,, ventennale esperienza nel settore aereo. In totale, tra amministratori e sindaci, sono, per un compito che certamente non si preannuncia facile.La, a, presso il, che è l'azionista unico, detentore del 100% del capitale sociale, composto da, per un valore die che potranno salire sino aL'è l'attività d'impresa nel trasporto aereo, sia di persone che di merci, comunque subordinata alla. Questo documento, secondo quanto prevedeva il Decreto interministeriale del 9 ottobre che ha dato concretamente il via a quella che appare, in questi giorni, come una "start up", avrebbe dovuto essere pronto entro trenta giorni dalla costituzione della Società, quindi entro l'11 dicembre. Tuttavia, anche a causa delle difficoltà create dallae dalle incertezze conseguenti, quasi certamente vedrà la luce entro la fine dell'anno.