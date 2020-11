Petrolio ancora in rialzo in attesa conferma tagli da Opec Plus

Brent

Light crude

(Teleborsa) -sui mercati internazionali, in attesa deled ancoragenerata dall'annuncio dei risultati dei test sulIl future sulaggiunge un rialzo dello 0,34% a 43,97 dollari al barile, mentre il contratto sulstatunitense avanza dello 0,10% a 41,36 usd/b. La giornata di ieri si era chiusa con progressi superiori al 4%.Il mercato attende oggi la, la formazione allargata che comprende l'Opec ed i membri esterni, in particolare la Russia. Una riunione perlopiùche si terrà fra il 30 novembre ed il 1° dicembre.Stando alle anticipazioni rincorsesi nelle sale operative, i produttori di greggio dovrebbero formalizzare una, che altrimenti sarebbe scaduto a gennaio prossimo, per fornire un supporto aggiuntivo al mercato, mentre si attende la ripresa post-Covid.