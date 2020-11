Piazza Affari prosegue in rialzo. Europa nervosa con impasse bilancio UE

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Atlantia

DiaSorin

Unipol

Poste Italiane

Hera

Recordati

Amplifon

Italgas

FILA

Brunello Cucinelli

Zignago Vetro

MARR

Avio

Technogym

IREN

Ascopiave

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. A pesare sulle borse c'è, che getta ombre sul, mentre si attendono una serie di dati macro USA nel pomeriggio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.piccola perdita per, che scambia con un -0,29%, spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%, e tentenna, che cede lo 0,25%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 21.387 punti.di Milano, troviamo(+3,35%),(+2,25%),(+1,96%) e(+1,21%).Fra i più forti ribassi, invece, che continua la seduta con -1,67%.scende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,46%),(+3,40%),(+2,87%) e(+2,71%).La peggiore si conferma, che flette del 15,73%.Sensibili perdite per, in calo del 3,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.