Recovery, appello di Berlino: "Non è tempo di veti"

(Teleborsa) -sulcon le risorse a rischio"Chiedo a tutti, nell'UE, di essere responsabili, non è tempo di veti ma died in uno. In caso di blocco, glipagherebbero unRestiamo impegnati a risolvere le" pendentiQuestodel Ministro degli Affari europei tedesco e Presidente di turno del Consiglio Ue,prima della videoconferenza Affari generali, commentando quanto avvenuto ieri alla riunione degli ambasciatori dei 27, dove i rappresentanti dihanno messo il veto suSi dice dispiaciuta e delusaPresidente della Commissione Affari economici del Parlamento europeo, su La Stampa, sperando però "che la: Polonia e Ungheria devono rendersi conto che più che un dispetto all'Europa fanno un danno ai loro cittadini che sono tra i principali beneficiari dei fondi Ue". Per questo, invita l'Ue a pensare a "soluzioni innovative", un Piano B per uscire dall'impasse che blocca il; inoltre suggerisce di valutare un'estensione di SURE per tamponare nei prossimi mesi gli impatti economici dell'emergenza coronavirus. "Non si può cedere alla retorica dei sovranisti, non solo polacchi e ungheresi, per cui l'Ue è un bancomat dal quale prendere soldi solo quando fa comodo - osserva - l'UE èbasata sul rispetto diSul"abbiamo proposto per esempio dil'anticipo ai governi perché molti Stati arriveranno al pagamento della prima tranche in serie difficoltà e quindi è giusto concedere maggiori risorse per avviare subito riforme e investimenti. Nel nostro testo manca il famoso freno d'emergenza che dà a un singolo Paese il potere di congelare i fondi a un altro, perché pensiamo che la 'governance' dovrebbe essere più comunitaria possibile. E per quanto riguarda le condizionalità crediamo serva più flessibilità". "Bisogna però essere seri e soprattutto proporre decisioni condivise con altri Stati: considerato che abbiamo ancora aperto il negoziato sul Recovery occorre fare attenzione alle- dice - io ho suggerito di riflettere su una possibile estensione di Sure. È uno strumento efficiente, necessario e di grande successo. Si potrebbe valutare se e come rafforzarlo in attesa del Recovery". Mentre sul Mes è "difficile capire il vero motivo" per cui non è utilizzato. D'altronde al momentonon sembrano inclini a chiedere neppure i prestiti del Recovery, quindi potrebbero esserci altre considerazioni"."Lavoreremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni con tutte le parti coinvolte per trovare una: queste le parole del Ministro degli Esteri Heiko Maas a proposito dell'ostruzionismo di Polonia e Ungheria sul bilancio pluriennale e sul Recovery Fund. "Abbiamo bisogno di une sono sicuro che l'avremo" ha proseguito.