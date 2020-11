Recovery Fund, veto di Polonia e Ungheria blocca bilancio UE

(Teleborsa) - Un passoe uno. Neanche il tempo di esultare per lanel negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo sul futuro finanziamentodel, cui è strettamente collegatoper l’attuazione del, noto comeche è già tempo di unaGli ambasciatori dihanno posto il veto bloccando al Consiglio anche l'accordo raggiunto sul Bilancio Ue 2021-2027 lo scorso novembre. Secondo quanto scrive su Twitter il portavoce della presidenza di turno tedesca, Sebastian Fischer, "i duehanno espresso la loro opposizione rispetto ad un elemento del pacchetto, (la condizionalità sullo stato di diritto, ndr) ma non sulla sostanza dell'accordo sul"."Lo stato di diritto non riguarda un Paese in particolare, né riguarda. È neutro e si applica a tutti. Se si rispetta lo Stato di diritto non c'è nulla da temere. Negare all'intera Europa i finanziamenti per la crisi nella peggiore crisi da decenni è irresponsabile", incalza il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeoche ha criticato il veto dei governi polacco e ungherese contro il bilancio Ue nella riunione odierna degli ambasciatori dell'Ue. "Sevogliono interrompere l'uso di questi fondi per tutti, allora dovranno spiegarlo ai milioni di lavoratori e imprenditori, ai sindaci e agli studenti, ai ricercatori e agli agricoltori che contano sul sostegno di questi. fondi", ha sottolineato Weber.O l'Europa unita si comporta da superpotenza di diritti e valori, o i singoli Stati perderanno nella competizione globale. Sosteniamo la mediazione tedesca, su NextGenerationEu e QFP non si può perdere tempo". Questo il tweet del ministro per gli Affari europei