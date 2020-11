Tesla vola nel circuito pre-market con inclusione nel S&P 500

Tesla

(Teleborsa) -, dove vanta un guadagno del. Il titolo è sostenuto dalla notizia dell'della società di Elon Musk nel, che include le società più in vista sui mercati USA.Ad annunciare le modifiche al paniere è stata, la società che gestisce gli indici S&P e Dow Jones, indicando che l'azienda leader nella produzione di auto elettriche farà il suo debutto nel paniere il prossimoL'ingresso nel paniere S&P 500 è stato favorito dallregistrata da Tesla nel 2020, sia sotto il profilo borsistico che economico-finanziario. La creatura di Musk si appresta a chiudere il suoed ha registrato quest'anno un, che la pone sulla buona strada per tagliare il traguardo del mezzo milione di veicoli venduti. Sotto il profilo finanziario,, una performance da capogiro ed una delle più straordinarie sul mercato USA.Già nella revisione di settembre si vociferava della sua inclusione nell'indice S&P 500, ma l'azienda di Palo Alto ha dovuto fare un po' di anticamera, venendo solo ora ammessa nel paniere delle società più in vista, che le garantirà ampi vantaggi anche in termini di visibilità ed accessibilità da parte degli investitori internazionali.