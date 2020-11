Vodafone, al via sperimentazione 5G a Genova

Vodafone

(Teleborsa) - Prende il via la sperimentazione 5G a Genova.insieme asi è aggiudicata il. L’utilizzo della tecnologia 5G consentirà a Genova di accelerare il percorso di trasformazione digitale e proiettare la città nel futuro.Il 5G - spiega una nota - rappresenta la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute con capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps ed una latenza su rete radio al di sotto dei 10 ms (millisecondi). Questa innovazione consente di trasferire la capacità di calcolo dai device al cloud e rendere i terminali in grado di gestire applicazioni ad alto carico computazionale. Una rete ultra-affidabile per offrire servizi e soluzioni che estendono l’esperienza del singolo a nuovi modelli di interazione e che consente alle aziende di diventare più efficienti e più competitive e alle pubbliche amministrazioni di erogare servizi pubblici evoluti.. L’iniziativa raggruppa grandi realtà nazionali e internazionali e crea un ecosistema aperto di sviluppo – ha dichiarato. I progetti che andremo a realizzare sono dei veri campi di ricerca e sperimentazione che ci premetteranno di evidenziare come il 5G è la base per creare vera innovazione sociale al servizio della città e dei cittadini di Genova; una tecnologia che permette di ridisegnare tutte le filiere industriali e di servizio. Un appuntamento al quale non potevamo mancare in una città importante come Genova con un forte DNA legato all’innovazione ed alle tecnologie digitali".“Genova dimostra di poter cogliere le migliori opportunità per lo sviluppo della città e lo fa – dichiara l’- grazie a una grande collaborazione tra pubblico e privato., e sarà un ottimo strumento per contribuire allo sviluppo della città. Il Comune di Genova è protagonista di una forte apertura verso le imprese innovative, come dimostra la collaborazione solida con tutti i partner dell’iniziativa"."La tecnologia evolve e il settore del TPL non può restare indietro - dichiara. Il 5G avrà un. AMT, fedele alla sua missione, vuole essere all’avanguardia e protagonista dell'innovazione. La qualità dei partner di questo progetto è un riconoscimento dell’impegno di AMT verso l’innovazione tecnologica".– dichiarano Michela Spagnuolo e Paolo Ravazzani, direttori degli istituti partecipanti. Il lavoro si svilupperà in stretta collaborazione con tutti i partner seguendo la catena di design, implementazione e integrazione, con particolare coinvolgimento nello sviluppo di algoritmi innovativi per la caratterizzazione di situazioni di rischio identificabili dai dati raccolti nei progetti"."!– commenta– per rendere maggiormente efficienti i processi collaborativi tra imprese e tra settore pubblico e quello privato. Siamo quindi orgogliosi di essere partner del progetto Genova 5G per valorizzare e sensibilizzare i benefici nell'utilizzo della tecnologia 5G in relazione alle tematiche di sicurezza e mobilità, con impatti sull'intera società"., mettendo le proprie competenze al servizio della comunità nel solco del consolidamento del legame con il territorio. Mobilità intelligente e sicurezza integrata sono aree su cui l’impegno dell’azienda è sempre stato molto intenso. Oggi questo impegno si rinnova con l’utilizzo del 5G e di altre tecnologie innovative per migliorare il sistema dei trasporti, in particolare per consentire il controllo e la gestione dei flussi di traffico e il monitoraggio dei percorsi.