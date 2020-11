Wall Street chiude brillante

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, che chiude gli scambi in deciso rialzo, sull'annuncio dei risultati del vaccino anti-Covid di Moderna . Ilin chiusura fa un balzo dell'1,60%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,16%. Poco sopra la parità il(+0,63%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,01%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+6,50%),(+2,48%) e(+2,28%).del Dow Jones,(+8,19%),(+7,14%),(+5,76%) e(+4,61%).La peggiore è, che segna un -3,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.(+9,58%),(+6,78%),(+5,09%) e(+4,49%).La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -3,93%.Affonda, con un ribasso del 2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.